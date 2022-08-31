Son dakika haberleri | Kerkük'te saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon

Son dakika haberler: Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt mensupları tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt mensupları tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, başta başkent Bağdat olmak üzere Irak'ın birçok kentinin iki gün boyunca Sadr yanlılarının gösterilerine sahne olmasını fırsat bilerek Kerkük'te saldırı hazırlığı yapan DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde başlattığı operasyonda terör örgütüne ait 5 sığınağın imha edildiği, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Böylece teröristlerin kentin güneyindeki köylere saldırı planının önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bilgisi verildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.