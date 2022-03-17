Son dakika haberleri | Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişinin kendisini aradığını belirterek, bu kişinin birkaç yanıltıcı sorusundan şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdığını belirtti.

Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım." ifadesini kullandı.

Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyunun, "Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasa dışı işgalinden" uzaklaştıramayacağını belirten Wallace, "umutsuz bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunuyor.