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Son dakika haberleri! KAZANLAR KAYNIYOR, KIŞLIK BULGUR HAZIRLANIYOR

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Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde kadınlar, geleneksel yöntemlerle buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kadınlar, geleneksel yöntemlerle buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

Silifke ilçesinde güz aylarının gelmesiyle kadınların kışlık yiyecek hazırlıkları başlarken, bulgur kaynatma telaşı sardı. Kazanlarda kaynayan buğdaylar, zahmetli bir yolculuktan sonra bulgur olup kış aylarına hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerle bulgur yapılan köylerde ilk olarak buğdaylar kazanlarda kaynatılıyor. Buğdaylar, daha sonra damların üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurlar, rüzgarda savrulup eski değirmen taşıyla öğütülüyor.

'KAZANLARDA 4 SAAT KAYNATILIYOR'

Ata mirası olan bulgur kaynatma geleneğini sürdüren Songül Sarıkaya, "Güz aylarında hepimizi buğday kaynatma telaşı sarıyor. Kazana suyu doldurup, altına ateşi yakıyoruz. Buğdayı da ekleyip yaklaşık 3-4 saat kaynatıyoruz. kaynama işleminden sonra süzülmesi için buğdayı başka bir kazana boşaltıyoruz. Daha sonra buğdayı damlara serip kurutuyoruz. Ardından torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmende yemeklik ve kısırlık bulgurlarımızı elde ediyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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