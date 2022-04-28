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Son dakika haberleri... Kazakistanlı Türkiye mezunları iftar sofrasında buluştu

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haberleri... Kazakistanlı Türkiye mezunları iftar sofrasında buluştu

Son dakika haberi... NUR Bir dönem Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı mezunlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kurduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

NUR Bir dönem Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı mezunlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kurduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteklediği Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde başkent Nur Sultan'da iftar yemeği verdi.

İftarda bir dönem Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı mezunlar bir araya geldi. Sofrada Türk kurumlarının temsilcileri de yer aldı.

Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Asılbek Razakov, yaptığı konuşmada, 1991'den bu yana 10 bine yakın Kazakistanlının Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek "Bugün soframızda farklı yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören mezunlarımızı ağırladık. Gelecek dönemde Kazakistanlı Türkiye mezunlarının büyük buluşmasını düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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