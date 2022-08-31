Son dakika haberleri... Kazakistan ve Katar ortak yatırım projelerini görüştü

Son dakika gündem haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek, ekonominin kilit sektörlerinde ortak yatırım projelerinin uygulanması konularını ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek, ekonominin kilit sektörlerinde ortak yatırım projelerinin uygulanması konularını ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Kazak-Katar ilişkilerinin gelişmesi konularını ele alan taraflar, özellikle ekonominin kilit sektörlerinde ortak yatırım projelerinin uygulanmasını görüştü.

Taraflar, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki iş birliğinin yanı sıra bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev, görüşmede, eylül ayında Riyad'da yapılacak Orta Asya ve Basra Körfezi Devletleri Dışişleri Bakanları ilk toplantısını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

???????Al Sani de Katar Emiri'nin yakın zamanda Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.