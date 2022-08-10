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Son dakika haberleri | Kazakistan, turistler için Baykonur Uzay Üssü'ne girişi kolaylaştırmak istiyor

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Son dakika haberleri | Kazakistan, turistler için Baykonur Uzay Üssü'ne girişi kolaylaştırmak istiyor

Son dakika haber... NUR Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Musin, Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etmek isteyen turistler için giriş prosedürünü çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştırmayı önerdi.

NUR Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Musin, Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etmek isteyen turistler için giriş prosedürünü çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştırmayı önerdi.

Bakan Musin, Rusya tarafından kiralanan Kazakistan'ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu.

Ziyareti sırasında Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov ile bir araya gelen Musin, yeni atanan Borisov'a görevinde başarılar diledi.

Taraflar, uzay alanında ikili iş birliğini ileri taşımak için yasal çerçevenin geliştirilmesi, Soyuz-5 uzay aracını faaliyete geçirme programının yanı sıra Baykonur Uzay Üssü'nü turizme kazandırma konularını görüştü.

Kazak Bakan, görüşmede, Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etmek isteyen turistler için giriş prosedürünü çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştırmayı önerdi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Baykonur Uzay Üssü Kazakistan Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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