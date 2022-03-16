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Son dakika haberleri! Kazakistan ile Moğolistan arasında direkt uçak seferi başladı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haberleri! Kazakistan ile Moğolistan arasında direkt uçak seferi başladı

Son dakika gündem haberi... NUR Kazakistan ile Moğolistan arasında Almatı-Ulanbator güzergahında direkt uçak seferinin başlatıldığı bildirildi.

NUR Kazakistan ile Moğolistan arasında Almatı-Ulanbator güzergahında direkt uçak seferinin başlatıldığı bildirildi.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almatı Uluslararası Havalimanında iki ülkenin yetkili kurum temsilcilerinin katılımıyla yeni sefer için tören düzenlendi.

Direkt uçak seferi, Hunnu Air Havayolu Şirketince haftada bir kere Kazakistan'ın Almatı şehri ile Moğolistan'ın başkenti Ulanbator arasında yapılacak.

Böylece iki ülke arasındaki ticari, ekonomi, turizm ve iş dünyası alanında iş birliğinin gelişmesine katkı sağlanması bekleniyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Moğolistan, Kazakistan, Uçak, Güncel, Haberler

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