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Son dakika haberleri | Kazakistan'da başkent isminin yeniden Astana olması tartışılıyor

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Son dakika haberleri | Kazakistan'da başkent isminin yeniden Astana olması tartışılıyor

Son dakika haberler... Kazakistan'da başkent Nur Sultan'ın isminin yeniden Astana olarak değiştirilmesi önerildi.

Kazakistan'da başkent Nur Sultan'ın isminin yeniden Astana olarak değiştirilmesi önerildi.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'te bir grup milletvekili, ülkenin başkentine eski adı Astana'nın verilmesi önerisinde bulundu.

Öneride, halkın başkentin yeni adını kabullenemediği belirtilerek, "Bu nedenle, zamanında Birinci Cumhurbaşkanı ( Nursultan Nazarbayev ) tarafından önerilmiş Astana ismini başkente iade etmek tarihsel olarak adil olacaktır." denildi.

Meclis'teki "Yeni Kazakistan" grubu milletvekillerinin söz konusu önerisi, kamuoyunda başkent isminin Nur Sultan'dan yeniden Astana olarak değiştirilmesi tartışmasını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, başkent isminin değiştirildiği günden bu yana toplumda çeşitli görüşlerin paylaşıldığını ve bunların çoğunluğunu eski isminin geri verilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Senato Başkanı Maulen Aşimbayev de bu konuda halkın görüşlerinin dikkate alındığına işaret ederek, "Toplum destekliyor ise böyle bir karar alınmalı." diye konuştu.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettikten bir gün sonra Parlamento'da görevi devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın ismini Nur Sultan olarak değiştirme önerisi yapmıştı.

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen söz konusu öneri 23 Mart 2019'da Parlamento'da oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi "Nur Sultan" olmuştu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Nursultan Nazarbayev Milletvekili Kazakistan Güncel Haberler Son Dakika

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