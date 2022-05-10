Son dakika haberleri | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı. (3)
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortaktır"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"
AA / Mesut Tankulu - Güncel