KAZADA YARALANAN MOTOSİKLETLİ, ASKERİ SINAV İÇİN AĞLADI

ELAZIĞ'da, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapan ve devrilen motosikletiyle sürüklenerek yaralanan sürücü, "Askerlik sınavına gidecektim, ayağım çok kötü" diyerek ağladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. 23 ACK 242 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada devrilen motosikletiyle sürüklenen sürücü yaralandı. Ayağında ve kolunda ağrılar hissettiğini söyleyen sürücü, "Ben 2 hafta sonra askerlik sınavına gidecektim, ayağım çok kötü" diyerek gözyaşı döktü. Çevredekiler, sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ambulansla hastaneye götürdü.