Son dakika haberleri! Kaza yapan otomobilden 384 paket kaçak sigara çıktı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kaza yapan otomobilde 384 paket kaçak sigara ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde kaza yapan otomobilde 384 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde kaza yapmış bir otomobili terk edilmiş halde buldu.
Araçta arama yapan ekipler, 384 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Polis, araç sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
AA / Ahmet Özler - Güncel