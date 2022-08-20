Son dakika gündem: Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan yaklaşık 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Gül daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Kazada yakınlarına ulaşamayanlar SAKOM'dan bilgi alabilecek

Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." paylaşımında bulunuldu.

Trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı oto yolunda, kazaya karışan yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı. TAG Otoyolu Gaziantep-Nizip istikameti ise yapılan çalışmaların ardından saat 15.30 itibarıyla 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

Valilik açıklaması

Valilikten akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Nizip'e 10 kilometre kala bir binek aracın uçuruma yuvarlanması sonucu trafik kazasının meydana geldiği hatırlatıldı.

Kazanın oluş şekline ilişkin ayrıntıların paylaşıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye, ambulans ve polis araçları ile olay anında orada bulunan İhlas Haber Ajansı haber ekibine ait aracın emniyet şeridinde bekledikleri esnada kaza yerine 400 metre mesafeden zikzaklar çizerek 150 metre kala devrilen yolcu otobüsünün kayarak araçlara çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana gelmiştir. Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Nizip ve Gaziantep'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Olaya 15 adet ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel müdahalede bulunmuştur. Saat 19.15 itibarıyla yaralanan vatandaşlarımızdan 6'sının durumu ciddiyetini korurken 12 vatandaşımız tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma sürmektedir."