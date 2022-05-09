Kaza sonrası 'Katil oldum' diye gözyaşı döken sürücü tutuklandı

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya'da çarpıştığı motosikletteki 25 yaşındaki genç kadının ölümü üzerine 'Katil oldum' diyerek gözyaşı döken otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Sabri Ş. (21) yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, sürücü Serdar Başak (29) ve arkadaşı Zozan Gönel (25) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"KATİL OLDUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ, TUTUKLANDI

Kazada başından yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Görkem Sabri Ş., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Suat Metin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel