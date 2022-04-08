Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı - Haberler

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Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberleri | Kayserili öğrenciler polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü koreografi ile kutladı

Son dakika haberleri: Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Pınarbaşı Yatılı Bölge Ortakolu'ndaki 104 öğrenci, okul bahçesinde "ay-yıldız" ve "177" koreografisi gerçekleştirdi.

Dronla görüntülenen koreografi, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve 'Polis Haftası'nı öğrencilerimiz yaptıkları görsel sunumla kutladı." notuyla paylaşıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Pınarbaşı, Kayseri, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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