Son dakika haberleri | Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, cenaze törenine katıldı Son dakika haberi: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ağabeyi Ali Özhaseki'nin vefat eden eşi Nurşen Özhaseki'nin cenaze törenine katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ağabeyi Ali Özhaseki'nin vefat eden eşi Nurşen Özhaseki'nin cenaze törenine katıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Nurşen Özhaseki'nin cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Aileye taziyelerini ileten Çiçek, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Gökmen Çiçek AK Parti Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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