Son dakika haberleri | Kayseri Emniyet Müdürlüğünün Avrupa Birliği projesi tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Avrupa Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesindeki projenin tanıtım toplantısı Şehit Polis Memuru Ali Er Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, şube müdürü, komiserler ve polisler memurları katıldı.

Proje, Türkiye Ulusal Ajansı'nın uygunluk kriterlerini karşılayarak Türkiye genelinde farklı kurum ve kuruluşlardan sunulan 172 teklif arasından kabul edilen 12 proje içerisinde yer alarak, mevcut bütçe imkanları çerçevesinde azami 9 bin 350 avro hibe desteği ile kabul gördü.

Bu kapsamında Portekiz'e gidecek olan ekip, Avrupa'da sürücü ve yayalara uygulanan trafikte yaya önceliği bilincinin geliştirilmesi ile ilgili eğitim metotlarını öğrenerek, eğitici personelin gelişimine katkı sağlayacak.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasan, yaptığı konuşmada trafiğin hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Trafikte kurallara uyulmasının önemini vurgulayan Yasan, şunları kaydetti:

"Amacımız, görevli arkadaşlarımızın yaya öncelikli yol kullanımının Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi için hazırlanmış olan projenin tanıtılması. Bu proje de trafik dünyasının içerisindeki bir parça. Yayalarımız trafikte savunmasız yol kullanıcıları olarak tabir ediliyor. Çünkü sürücü araçtayken yayaya göre güvenli bir ortamda. Yaya, korumasız bir durumda ve kendisini koruyacak hiç bir şey yok. Bizim yayaları korumamız lazım. Zaten biz sokaklardayız ve uygulamamız var. Bizim amacımız Avrupa'da bu iş nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar, onlar kurallara nasıl uyuyor, oradaki durum nedir, görüş alışverişi yapmak. Farklı bir durum varsa yenilikçi bir anlayışla neler yapabileceğimizi görmek."