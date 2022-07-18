Son dakika haberleri... Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar, eylül ayına kaldı

KAYSERİ'de, 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden, 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner dahil 5 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, eylül ayına ertelendi. Duruşmada bazı sanık avukatlarının mazeret vermesi, sanıklardan Tekiner'in de mahkemede savunma yapmak istemesi nedeniyle karar çıkmadı.

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de, MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili, 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e, eylemde kullanılan aracı çalarak teslim ettiği saptandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı olan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Polis memuru M.Ö. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma'dan da 5 yıla kadar hapis istenirken, sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.