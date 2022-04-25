Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kayseri'de üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde üzerine tomruk düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün Aşık Seyrani Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeki evlerinin önünde bulunan tomruklar kayarak 4. sınıf öğrencisi N.G.S'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu hastaneye götürdü.

Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen N.G.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title