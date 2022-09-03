Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada, bin 27 uyuşturucu hap, 1 kilo 15 gram Afgan macunu, 4 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title