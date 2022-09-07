Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri ve Kahramanmaraş il emniyet müdürlükleri narkotik şubelerinin ortak çalışmasında, S.P. ile S.İ'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Pınarbaşı ilçesine getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları otomobil tespit edilerek Pınarbaşı'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi bulundu. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kahramanmaraş Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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