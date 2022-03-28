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Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki rezidansa zorla girmek istediği ileri sürülen A.V. ile görevli A.G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.V, silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.G. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Şehit, Güncel, Haberler

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