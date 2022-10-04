Son dakika haberleri... Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı
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Son dakika gündem haberi: KAYSERİ ( Kayseri'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı.
KAYSERİ ( Kayseri'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde açtıkları stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Polis, standı ziyarete gelenlere yaptıkları çalışmalar ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.
Ayrıca, iz takip köpeği "Reks" de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel