Son dakika haberleri! Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Kayseri'deki 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
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Kayseri'deki 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kocasinan ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel