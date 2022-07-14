Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de jandarmanın güven timleri kentin faklı noktalarında görevlerini sürdürüyor. Kayseri'de jandarmanın güven timleri kentin faklı noktalarında görevlerini sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli güven timleri, Melikgazi ve Yeşilhisar ilçelerinde, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı. Turistik yerler ile mesire alanlarında görev yapan timler, Erciyes Dağı ve Soğanlı Vadisi gibi alanlarda faaliyetlerini devam ettiriyor. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Yeşilhisar Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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