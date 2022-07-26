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Son dakika haberleri! Kayseri'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri! Kayseri'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan ikametinde fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ç. ile fuhuş amaçlı eve gelen 2 kişi yakalandı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 18 bin 896 lira para cezası kesildi.

Ekipler, ikametin mühürlenerek kapatılması için gerekli çalışma başlattı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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