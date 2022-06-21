Son dakika! Eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı Son dakika haberler: Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı. Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı. Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Aşkale Çıkmazı Sokak'taki evde S.A. (68), tartıştığı eşi F.A'yı (55) ekmek bıçağıyla bacaklarından yaraladı. Yaralı kadın, evden kaçarak komşularından yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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