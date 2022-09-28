Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme" yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title