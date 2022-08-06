Son dakika haberleri! Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Son dakika haberleri! Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Son dakika haberler: Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

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Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

E.T. (45), Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta annesinin oturduğu binanın 6. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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