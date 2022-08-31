Son dakika haberleri | Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti Güncel Haberler Son dakika haberi... Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Kaymakam Kundakçı, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek, dua etti. Kundakçı, "Vatanımızın, bayrağımızın sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstererek büyük bir kahramanlık gösteren şehit Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua ettik. Şehidimize minnettarız, ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler dilerim." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaplan Ömer Tuğrul Fethi Sekin Güncel Haberler Son Dakika

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