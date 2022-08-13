Son dakika haberleri! KAYIP HEMŞİRE ARAMA ÇALIŞMALARININ 64'ÜNCÜ GÜNÜNDE ÖLÜ BULUNDU Bir son dakika haberine göre SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyyüp Güneş(21) arama çalışmalarının 64'üncü günde ölü olarak bulundu. SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyyüp Güneş(21) arama çalışmalarının 64'üncü günde ölü olarak bulundu. 140 kişilik arama kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalarda Güneş'in cansız bedeni, boğulduğu yerden 2,5 kilometre ileride 18 metre derinliğinde olan bir şelalenin girdap altında görüldü. SİİRT, (DHA)- Demirören Haber Ajansı / Güncel Güneş Güncel Haberler Son Dakika

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