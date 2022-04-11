Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması - Haberler

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Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması Karabük'te kavga ihbarına giden polis ekipleri, kafe sahibi, çalışanları ve müşterilerinin meşaleli ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

KARABÜK - Karabük'te kavga ihbarına giden polis ekipleri, kafe sahibi, çalışanları ve müşterilerinin meşaleli ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

100.Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir kafenin sahibi kavga ihbarında bulundu. Kafenin önüne gelen polis ekipleri, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı, İzmir Marşı, çiçek ve meşalelerle karşılanınca şaşkınlık yaşadı. Kendilerine Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapıldığını anlayan polisler, pastanın üzerindeki mumları üfleyip, sürpriz için teşekkür etti. Polisler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

Son dakika haberi... Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

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