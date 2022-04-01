Son dakika haberleri... Kastamonu Valisi Çakır: "(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu....
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Kastamonu Valisi Çakır: "(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil"
Kastamonu Valisi Çakır: "(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil"
AA / Özgür Alantor - Güncel