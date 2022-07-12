Son dakika haberleri: Kastamonu'daki selde kaybolan genci arama çalışmaları 16'ncı gününde sürüyor Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Küre ilçesinde 27 Haziran'da sele kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları, 16'ncı gününde devam ediyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde 27 Haziran'da sele kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları, 16'ncı gününde devam ediyor. İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar, çayın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor. Çalışmalarda dronun yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından bölgeye getirilen arama köpeği "Ark" da kullanılıyor. İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda kaldığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Kastamonu Jandarma AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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