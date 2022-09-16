Son dakika haberleri! Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otobüs muavini, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otobüs muavini, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Hamzabey köyü mevkisinde, 9 Eylül'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otobüsün muavini Mehmet Palta yaralanmış ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Palta, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sadık Güner idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Kayar'ın kullandığı 37 ED 523 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpmış, kazada traktörde bulunan Zeki Kayar hayatını kaybederken, Palta'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.??????? Güncel Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kastamonu 9 Eylül Hanönü Güncel Haberler Son Dakika

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