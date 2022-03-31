Son dakika haberleri! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve satışını yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin, afyon sakızı ve metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.