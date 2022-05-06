Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 142 reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Uyuşturucu, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Haberler

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