Son dakika haberleri | Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı Son dakika habere göre Kastamonu'da çiçek saksısına gizlenmiş halde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüphelinin ikisi tutuklandı. Kastamonu'da çiçek saksısına gizlenmiş halde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüphelinin ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş 17,56 gram metamfetamin ve çeşitli miktarda esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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