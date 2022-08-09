Son dakika haberleri... Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gökırmak Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.
Kazada biri ağır, üç kişi yaralandı. Ağır yaralanan İbrahim Aktaş ???????tedavi gördüğü hastanede müdahale rağmen kurtarılamadı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel