Son dakika haberleri! Kastamonu'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kastamonu'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, IMEI'leri başka telefonlara yüklenmiş 15 kayıt dışı telefon, 11 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli çaplarda 48 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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