Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

AA - Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

Taşköprü ilçesi Tekke Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta Hasan E'ye ait 37 PN 382 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Tekke Mahallesi, Kastamonu, Otomobil, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title