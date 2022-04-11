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Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İnebolu- Kastamonu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Z.K. (58) idaresindeki 37 BE 802 plakalı Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait Evde Sağlık Hizmetleri ambulansı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Güncel, Haberler

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