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Son dakika haberleri: Kastamonu ve Zonguldak'ta sel nedeniyle hasta ve engelliler tahliye edildi

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberleri: Kastamonu ve Zonguldak'ta sel nedeniyle hasta ve engelliler tahliye edildi

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu ve Zonguldak'ta meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle hasta ve engellilerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu ve Zonguldak'ta meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle hasta ve engellilerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki kuvvetli yağışta Ezine Çayı'nın yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan 85 yaşındaki evde bakım hastasının, 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından güvenli ve bakımının yapılabileceği bir yere nakledildiğini belirtti.

Koca, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla engelli bakım evinde yatan 16 engellinin de Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi'ne yerleştirildiğini kaydetti.

Ayrıca, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde rutin sağlık hizmetinin, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesi'nde verileceğini bildiren Fahrettin Koca, "Yatan 2 hastadan biri taburcu oldu. Diğeri sel baskını riski sebebiyle Abana Devlet Hastanemize nakledildi." bilgisini paylaştı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca Kastamonu Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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