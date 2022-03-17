Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.

M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title