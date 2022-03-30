Kartal'da silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli yakalandı

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen B.A. isimli şahıs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, Saldırıda B.A. ağır yaralanırken şüpheliler B.A.'nın 1 arkadaşını da darb ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Kartal'da yaşanmıştı. Mahallede esnaflık yapan B.A., arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğramış, o esnada B.A.'nın arkadaşını da darbeden şüpheli şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Silahla Yaralama" suçu ile ilgili Kartal ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir kafe önünde silahla yaralama suçu işlendiği belirlendi. Ekipler, derhal olay yerine geçerek yapılan kontrolde; B.A. isimli şahsın bıçakla, İ.Ç. isimli şahsın ise darp sonucu yaralandığı, 112 unsurlarınca hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ise ağır olduğu belirlenmişti. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet kovan ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, olay yerinden araçla uzaklaştığı tespit edilen şüpheli şahıslardan, M.A., M.S. olayda kullanılan araçla birlikte hastane yakınlarında yakalanmış, S.İ. isimli şahıs ise yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

(Sevgi Canpolat/ İHA)