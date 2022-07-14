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Son dakika haberleri: Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberleri: Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Son dakika gündem haberi... İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

AA / Zafer Arslan - Güncel

İstanbul İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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