Son dakika haberleri... Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

KANDIRA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobil adeta dehşet saçtı. Kazada biri muhtar 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kandıra istikametine giden Sarnıçlar köyü muhtarı Recep Çalık'ın kullandığı Dacia marka 41 ADM 740 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebepten dolayı karşı şeride geçti. İlk olarak İ.İ. idaresindeki 06 BBL 752 plakalı karayollarına ait araca çarpan Recep Çalık idaresindeki araç, daha sonra Sabri Çakıroğlu kontrolündeki 41 AHA 803 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLLERİN SON HALİ KAZANIN BOYUTUNU ANLATMAYA YETTİ

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüler Sabri Çakıroğlu ile muhtar Recep Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Volkswagen marka araçta yolcu olarak bulunan İlknur Çakıroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazanın ardından iki otomobilde kullanılmaz hale gelirken, araçların son hali kazanın boyunu anlatmaya yetti. 06 BBL 752 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed A. kazayı, "Biz İzmit'ten Kandıra'ya doğru geliyorduk. Yolda kalp krizi geçirmiş olabilir. Bizim şeridimize geçti. Bizi sıyırdı, arkamızdaki Volkswagen Passat marka araca vurdu. Geriye dönüp müdahale ettik" diyerek anlattı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik-Hamza Emin Usta - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel