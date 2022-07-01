Son dakika haberleri | Kars'taki ölümlü kavgaya karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Kentteki hayvan pazarında 28 Haziran'da iki grup arasında başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden silahlı, sopalı kavgaya karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.M.D, (26) U.D, (27) ve K.K. (38) "kasten öldürme", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Ayrıca şüphelilerin iş yerlerindeki aramada, ruhsatsız 1 pompalı tüfek ve 2 tabanca, 51 fişek, 1 pala ve 1 bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, kavgada yaralanan 7 kişiden 5'i taburcu edildi, 2'sinin tedavisi ise sürüyor.