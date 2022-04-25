Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

TCDD görevlileri, Kars-Akyaka tren hattının kullanılmayan bölümündeki rayların parçalanarak çalındığını tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat), bu amaçla rayların çevresinde önlem aldı.

Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personelince suç üstü yakalandı.

Bu kişinin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Jandarma, JASAT, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title