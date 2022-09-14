Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kars'ta hastanede yangın tatbikatı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kars'ta hastanede yangın tatbikatı

Son dakika haberleri... Sarıkamış Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası yangınlara nasıl müdahale edileceği ve ilgili personelin hazır olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesinde hastane personeline UMKE personelince yangınlar ve müdahale konusunda bilgi verildi.

Senaryo gereği bir binanın 2. katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerine hastanenin güvenlik birimlerince haber verildikten sonra hastane personelince ilk etapta yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Yangın çıkan katta yaralanan kişi itfaiye tarafından pencereden tahliye edildi, diğerleri de UMKE ekiplerince dışarı çıkartıldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastane Başhekimi Paşa Aksoy, AA muhabirine, bakanlığın her yıl planladığı şekilde rutin tatbikatın gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aksoy, bu tür tatbikatlarla eksikleri tespit etme imkanı bulduklarını belirterek, "Herhangi bir olası afet durumunda eksiklerimizi görmek için her yıl yaptığımız bir tatbikattı. Bugün de bunu tamamlayarak herhangi bir eksiğimiz olup olmadığını değerlendirmek istedik. Tatbikatı hayırlısıyla kazasız bir şekilde halletmiş bulunmaktayız." dedi.

UMKE sorumlusu Tahsin Ulu ise Hastane Afet Planı kapsamında tatbikat yaptıklarını ifade ederek, sürekli bu eğitimleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title