Son dakika haberleri | Kars'ın Selim ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Selim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçedeki tüm okullar bugün tatil edildi.

İlçede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.